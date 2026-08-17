Annegamento in piscina, morta donna di 64 anni

Una donna ha perso la vita nella piscina di una residenza di vacanza a Magliaso, in Canton Ticino. La segnalazione oggi poco prima delle 15. Una 64enne cittadina svizzera domiciliata nel Canton Zurigo è stata rinvenuta priva di sensi nella piscina della struttura. La donna è stata soccorsa da alcuni bagnanti, che hanno iniziato le manovre di rianimazione.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia Malcantone Ovest, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno continuato le manovre di rianimazione. Nonostante i tentativi, la donna è deceduta sul posto.