Argentina-Bolivia 4-0, gol e assist di Nico Paz

Giocatori del Como, e non soltanto, protagonisti nelle partite delle Nazionali in corso in queste settimane, in cui il campionato di serie A è bloccato. Mister Cesc Fabregas può sorridere.

Nella notte, a Cordoba, nell’era post-Messi, Nico Paz è stato l’uomo copertina dell’Argentina, che ha battuto per 4-0 la Bolivia nella prima amichevole senza Leo Messi. Gol al 29′ del giocatore, dopo l’1-0 di Lautaro Martinez. Non solo: al 54′ è suo anche l’assist per il 3-0 di testa di Cristian Romero.

Prima di lui aveva brillato Lucas Da Cunha. Il capitano della squadra biancoblù è stato schierato come titolare nella Francia nel match vinto per 1-0 contro il Belgio. Una prova autorevole, quella di Da Cunha, che ha tra l’altro colpito un palo e alla fine ha ricevuto gli elogi degli addetti ai lavori e, soprattutto, del commissario tecnico della Francia Zinedine Zidane.

Decisivo Anastasios Douvikas. Entrato dalla panchina, ha regalato alla Grecia la vittoria in rimonta 2-1 in Serbia. Primo successo del 2026 per gli ellenici, firmato proprio dal centravanti del Como.

In campo anche il fischietto Andrea Colombo. L’arbitro internazionale comasco ha diretto Slovenia-Macedonia del Nord, gara gestita con personalità e senza sbavature e vinta per 2-0 dai padroni di casa.