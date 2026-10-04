Rete di Nico Paz nell’amichevole Argentina-Burkina Faso 7-0

Goleada dell’Argentina nell’amichevole contro il Burkina Faso, terminata 7-0 per i sudamericani. Allo stadio Monumental di Buenos Aires la quarta rete è stata segnata al 35′ del primo tempo dal biancoblù Nico Paz, che già aveva realizzato un gol pochi giorni prima nella sfida vinta per 4-0 con la Bolivia.

Un match disputato tra le polemiche: molti giocatori titolari del Burkina Faso – per protesta per il lungo viaggio che era stato programmato – non hanno partecipato alla trasferta e non hanno cambiato idea nemmeno davanti alle pressioni del loro Governo. La Federazione in fretta e furia ha mandato in Argentina la squadra Under 23, che è giunta a Buenos Aires soltanto cinque ore prima del fischio d’inizio.

Male la Croazia di Baturina

Serata di Nations League decisamente da dimenticare per Martin Baturina e la sua Croazia. A Fiume è arrivata la più pesante sconfitta della storia per la Nazionale balcanica: l’Inghilterra si è imposta con un secco 7-0.