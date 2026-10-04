Superliscio riparte su Espansione TV: la domenica pomeriggio torna in pista con Mariella Petagine

Riparte su Espansione Tv la nuova stagione di Superliscio, la trasmissione cult interamente dedicata al ballo più popolare e amato del Paese.

Un pomeriggio di festa, di musica e di sorrisi in diretta dal palco dell’Empyre di Parabiago, tempio del divertimento e punto di riferimento per tutti gli amanti del ballo.

L’appuntamento è doppio: ogni domenica alle 15 con “E’ quasi Superliscio”, per rivivere le emozioni, le risate e le esibizioni più belle del recente passato. Un’ora di riscaldamento perfetta per arrivare carichi alle 16, quando si alzerà il sipario sul nuovo show.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra note e pista da ballo sarà Mariella Petagine, pronta a portare nelle case tutta l’energia e l’allegria della domenica in pista da ballo.

Protagoniste assolute, come sempre, le grandi orchestre del liscio italiano. I migliori musicisti in circolazione, artisti che hanno fatto la storia di questo genere e che continuano a tenerlo vivo con passione. Una colonna sonora travolgente: dai classici intramontabili nati in Romagna che hanno conquistato l’Italia, ai brani più moderni da cantare tutti insieme.

Ma Superliscio non è solo musica. È convivialità, è stare insieme, è il piacere di ritrovarsi anche da casa condividendo la stessa grande passione.