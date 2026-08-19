Serie A Women’s Cup, in campo venerdì alle 18. Divieti e modifiche al traffico attorno al Sinigaglia

Cambia la viabilità venerdì a Como per la partita tra il Como 1907 Femminile e la Juventus Women, in programma alle 18 allo stadio Sinigaglia per la gara che apre la Serie A Women’s Cup, il torneo ufficiale a gironi che precede l’inizio del campionato. La Polizia locale ha deciso una serie di divieti e modifiche al traffico attorno all’impianto, validi dalle 11 alle 24 di venerdì. Per le lariane, neopromosse in Serie A dopo aver vinto lo scorso campionato di Serie B, sarà l’occasione per tornare a giocare nello stadio che le ha già viste protagoniste nella stagione appena conclusa, questa volta contro la squadra campione in carica della competizione.

Le modifiche più importanti riguardano via Sinigaglia. Nel tratto tra viale Masia e largo Borgonovo non si potrà circolare né sostare, e chi lo farà rischia la rimozione dell’auto, anche con il contrassegno per disabili. Il divieto serve per montare le barriere mobili richieste dal club, che verranno installate dalle 13, cinque ore prima del fischio d’inizio. Nello stesso orario cambia anche il senso di marcia in viale Masia, tra viale Rosselli e via Sinigaglia, dove potranno passare solo i residenti e chi ha l’autorizzazione. Chi arriva da via Masia e si immette su viale Rosselli dovrà dare la precedenza alle auto già in transito e svoltare a destra verso piazzale Santa Teresa.

Potranno circolare comunque le auto della polizia, del 118 e dei vigili del fuoco, oltre a quelle degli steward e degli arbitri della partita. La Questura di Como, insieme alla Polizia locale, potrà decidere ulteriori modifiche se dovessero servire per motivi di ordine pubblico. Chi passa nella zona dello stadio venerdì pomeriggio dovrà quindi mettere in conto qualche disagio, soprattutto tra viale Masia e via Sinigaglia, nelle ore prima della partita.