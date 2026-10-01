Locate Varesino, 285mila euro per la viabilità sulla provinciale. Previsti lavori alla rotonda e in via Santi Quirico e Julitta

285mila euro per la rotonda sulla Varesina, per riqualificare l’intersezione con via Santi Quirico e Julitta, a Locate Varesino. È il risultato di un accordo tra Comune e Provincia di Como, che hanno sottoscritto un programma per la riqualificazione della rotatoria lungo la ex strada statale 233.

Dei 285mila euro complessivi, 155mila sono a carico del Comune di Locate Varesino e 130mila, invece, vengono finanziati dalla Provincia. Gli interventi in programma mirano a migliorare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell’intersezione, che presenta alcune criticità legate al poco spazio disponibile per consentire un ampliamento della sede stradale. I lavori riguarderanno principalmente la configurazione della rotonda e le aree immediatamente circostanti, mantenendo il senso unico in uscita da via Santi Quirico e Julitta, con una migliore configurazione dei marciapiedi. Il progetto comprende anche interventi di riqualificazione architettonica e funzionale dell’intersezione, con l’obiettivo di rendere più chiaro e sicuro l’assetto della rotonda.

Lavori sulla provinciale di Locate Varesino, le parole del sindaco Castiglioni e del presidente Bongiasca

“Con questo accordo interveniamo su un punto della viabilità che presenta alcune criticità, con l’obiettivo di renderlo più sicuro e funzionale. È un intervento che dimostra ancora una volta quanto sia importante lavorare insieme per affrontare concretamente i problemi del territorio”. A dirlo è il presidente della provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca.

Sulla stessa linea il sindaco di Locate Varesino, Luca Castiglioni, che parla di “un intervento progettuale e finanziario di particolare rilevanza che consentirà presto di procedere alla modifica della rotonda sulla strada provinciale, rendendo possibile un’opera che sarebbe stata più complessa da realizzare con le sole risorse comunali”. L’obiettivo, aggiunge Castiglioni, è di “intervenire in tempi rapidi su questo tratto di strada, garantendo il miglioramento della sicurezza stradale per automobilisti, ciclisti e pedoni”.