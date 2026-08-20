Ruba un bancomat su un’auto in sosta ma il proprietario lo scopre, arrestato 31enne

Furto nella notte a Como, su un’auto in sosta in piazzale San Gottardo. Il ladro ha rubato tra gli oggetti personali anche un bancomat e ha subito provato ad utilizzarlo. Il proprietario, visti i messaggi delle operazioni ha allertato le forze dell’ordine e ha intanto raggiunto la sua auto, trovando il sospetto ladro che si avvicinava a uno sportello per prelevare.

Gli agenti delle volanti hanno bloccato e poi arrestato l’uomo, un 31enne algerino senza fissa dimora e irregolare in Italia, accusato di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nel suo zaino i poliziotti hanno trovato alcuni oggetti che il proprietario aveva lasciato all’interno dell’auto.