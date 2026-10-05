Ospedale di Monza, inaugurata la torre della ricerca. Fontana: “Risultato eccellente per le cure”

Oggi all’ospedale San Gerardo di Monza è stata inaugurata la torre della ricerca della Fondazione, un ulteriore sviluppo del modello di cura, assistenza e ricerca promosso da oltre 40 anni dalla Fondazione Maria Letizia Verga.

La Torre della ricerca è intitolata all’amicizia tra Silvio Berlusconi ed Ennio Doris e ospiterà laboratori e spazi dedicati alla ricerca sulle patologie ematoncologiche, metaboliche e genetiche rare in ambito pediatrico promossa da oltre trent’anni dal Centro di ricerca Tettamanti della Fondazione Tettamanti. “Un risultato eccellente per le cure”, ha sottolineato il presidente della Lombardia Attilio Fontana