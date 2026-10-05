Blitz antidroga a Lipomo: arrestati due tunisini di 31 e 26 anni

Blitz antidroga a Lipomo, scatta una denuncia e due tunisini di 31 e 26 anni sono stati arrestati. È il risultato dell’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Albate per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Com asco . Oltre all’arresto dei due cittadini tunisini, domiciliati tra Como e Lipomo, i militari hanno denunciato un loro connazionale con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.

L’attività dei carabinieri di Como, supportata dal nucleo cinofili di Casatenovo, si è concentrata intorno a un condominio di Lipomo. Le perquisizioni, che hanno interessato anche le auto usate dai sospettati, hanno permesso ai militari di individuare e sequestrare 111 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 390 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

L’operazione si è poi estesa alle loro abitazioni, dove si è rivelato decisivo il fiuto di Roxy, il pastore tedesco antidroga in servizio con i cinofili di Casatenovo, grazie al quale all’interno dell’appartamento sono stati scoperti altri 28 grammi di hashish e circa un grammo di cocaina. L’abitazione in questione appartiene a un terzo cittadino tunisino, un 27enne residente a Lipomo, che si trova già agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico ed è stato denunciato per spaccio.

L’intervento conferma l’impegno dei carabinieri del comando provinciale nell’attività di monitoraggio del territorio, volto a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio.