Valico di Brogeda, oltre 240mila euro sequestrati sul confine

Maxi sequestro di valuta non dichiarata sul confine, al valico autostradale di Como-Brogeda. In due diverse operazioni sono stati sequestrati oltre 240mila euro.

Il primo intervento che ha visti coinvolti il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento Locale di Ponte Chiasso e i militari del Gruppo Ponte Chiasso della Guardia di Finanza ha riguardato una coppia di viaggiatori in auto che, nel corso delle verifiche, ha dichiarato di trasportare una modesta somma di denaro contante destinata all’acquisto di un immobile in Spagna, senza dichiarare il possesso di importi pari o superiori alla soglia di 10.000 euro prevista dalla normativa valutaria.

A fronte delle incongruenze emerse nelle dichiarazioni rese, il personale ha approfondito il controllo del veicolo. L’ispezione ha consentito di scoprire la somma di 138.255,53 euro in contanti, in diversi tagli e valute, custodita all’interno di un borsello nascosto sotto alcuni bagagli. Pertanto, sulla base della normativa, si è proceduto al sequestro di 128.500 euro, corrispondente al 100% della somma che superava il limite consentito.

Pochi giorni dopo sono stati controllati altri due viaggiatori, che hanno dichiarato di trasportare denaro contante per un importo inferiore alla soglia prevista dalla legge.

L’ispezione del veicolo sul quale viaggiavano ha consentito di trovare, all’interno di una busta della spesa, 123.431,45 euro in contanti. Anche in questo caso è stato disposto il sequestro del 100% dell’eccedenza rispetto alla soglia consentita, cioè 113.450 euro.

In attesa della definizione dei procedimenti, le somme sequestrate sono state trattenute a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative che saranno determinate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.