Da Cordoba a Como, una storia a lieto fine: oltre 18 anni per ricevere una cartolina

“Non mi sta piacendo per niente, infatti vorrei restare qui. Tutto molto bello”. Poche righe messe nero su bianco su una cartolina spedita direttamente da Cordoba a Como. Cartolina che il destinatario probabilmente avrà pensato fosse andata smarrita, se si considera che fratello e cognata l’hanno spedita il 4 aprile del 2008. E invece, dopo 18 anni e quattro mesi, la cartolina è arrivata a destinazione. Sul francobollo ancora il volto dell’allora sovrano Juan Carlos.

Da Cordoba a Como, la cartolina arriva a destinazione dopo 18 anni

Quasi 2000 chilometri di distanza e chissà quale strano giro: la cartolina ha raggiunto Como soltanto in questi giorni. In mezzo una pandemia, due Mondiali e tre Europei vinti dalla Spagna, Juan Carlos ha abdicato e Felipe è diventato re. L’Italia ha cambiato nove esecutivi, ha vinto un Europeo ma per tre volte non si è qualificata ai Mondiali. Tanto è cambiato e, nel mentre, c’è da chiedersi che fine avesse fatto quella cartolina.

Oggi così desuete e fuori moda, ma con un gusto vintage e retrò che continua ad appassionare grandi e piccoli: averle tra le mani è un tuffo nei ricordi che non smette di piacere. E l’unica consolazione, infatti, è che – dopo quasi vent’anni – rimane un bel ricordo di quel lontano viaggio a Cordoba. Resta da capire quale sia stato il problema, magari un disguido dai corrieri spagnoli o qualche imprevisto una volta arrivata in Italia. Quel che è certo è che, è proprio il caso di dirlo, forse a piedi sarebbe arrivata a prima. Ma tutto è bene quel che finisce bene: la cartolina finalmente può essere aggiunta all’album dei ricordi.