Escursionista si perde nella zona del Buco del piombo, recuperato dal soccorso alpino

Un escursionista di 43 anni si è perso ieri in una zona impervia nell’area del Buco del piombo, nell’Erbese. Sono intervenuti i tecnici della stazione Triangolo Lariano del soccorso alpino. L’escursionista era partito da Crevenna, frazione di Erba, passando dalla Valle Bova. Arrivato in un punto particolarmente impervio tra due piccoli torrenti, ha perso il sentiero ed è rimasto bloccato tra i rovi. Quattro tecnici, divisi in due squadre territoriali, hanno percorso i sentieri della zona. L’uomo è stato ritrovato e portato in sicurezza nell’area dell’eremo di San Salvatore, dove aveva l’auto. Intervento concluso in serata.