Rientro vacanze, weekend da bollino rosso. Sulla A9 già code in direzione Svizzera

Migliaia di automobilisti sono già in coda questa mattina sulla A9 tra Como e Chiasso, dove il rientro dalle vacanze estive anticipa il weekend da bollino rosso atteso in tutta Italia da venerdì a domenica. Le code si registrano soprattutto tra Como Nord e il Lago di Como, in direzione Svizzera, e coinvolgono anche il tratto verso Monte Olimpino. Sulla rete Anas i disagi sono legati al controesodo di fine agosto, il momento in cui milioni di italiani tornano a casa per la ripresa del lavoro dopo le vacanze.

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da venerdì a domenica sulle strade italiane si muoveranno oltre 25 milioni di veicoli. Tra le arterie più coinvolte al nord c’è anche la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, segnalata da Anas tra i tratti a rischio insieme ai valichi di confine del Friuli Venezia Giulia. Per agevolare la circolazione la società ha sospeso o chiuso 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi su tutta la rete, e ha rafforzato il personale, che conta ora circa 2.500 tra tecnici e addetti alle sale operative.

Resta in vigore anche il divieto di transito per i mezzi pesanti, previsto sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha invitato alla prudenza. Dunque niente fretta al volante, perché come ha spiegato Gemme, “qualche minuto in più nel viaggio non cambia la giornata, una scelta sbagliata alla guida può invece avere conseguenze molto gravi”.

Per chi parte dal comasco verso la Svizzera o verso le città del nord Italia, Anas consiglia di controllare gli aggiornamenti sul traffico prima di mettersi in viaggio e, quando possibile, di evitare il pomeriggio di venerdì, la mattina di sabato e il pomeriggio di domenica, le tre fasce indicate come bollino rosso per il weekend.