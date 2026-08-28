Como in Champions: c’è il Barça per Fàbregas, al Sinigaglia arriva il PSG

Barcellona in trasferta, Paris Saint-Germain in casa. Sono le 2 avversarie di prima fascia del Como, tra le 8 complessive della sua prima storica Champions League. Il verdetto è arrivato ieri dal sorteggio della fase campionato, svoltosi al Grimaldi Forum di Montecarlo e seguito dalla squadra di Cesc Fabregas, riunita al Sinigaglia per l’occasione. Un debutto che arriva al culmine della scalata dei lariani, ora parte, insieme a Inter, Napoli e Roma, del gruppo delle 4 italiane ammesse al torneo. A completare le 8 avversarie del Como ci sono gli inglesi del Manchester United, i tedeschi del Lipsia e i greci dell’Aek Atene in casa, gli spagnoli del Real Betis, gli olandesi del Feyenoord e i francesi del Lens in trasferta.

Tra le 8 sfide, la trasferta al Barcellona ha un sapore particolare per la panchina dei lariani. Fabregas è cresciuto nel settore giovanile blaugrana e ha vestito la maglia catalana anche da calciatore, prima di ritrovare i colori catalani ora da avversario, alla guida del Como. Il tecnico spagnolo, in panchina dal ritorno dei lariani in Serie A, accompagna così la squadra al debutto assoluto nel calcio internazionale che conta, proprio di fronte al club che lo ha formato calcisticamente.

Il regolamento fissa un tetto massimo di 2 squadre per la stessa federazione straniera, limite che nel caso dei lariani riguarda le 2 spagnole, il Barcellona e il Real Betis. Un percorso che tocca complessivamente 6 paesi diversi tra le 8 sfide in programma.



Il nuovo format, che la Uefa chiama “fase campionato” per il terzo anno consecutivo, riunisce 36 squadre in un’unica classifica, con ogni club chiamato ad affrontare 2 avversarie per ciascuna delle 4 fasce, per un totale di 4 partite interne e 4 esterne. Le prime 8 posizioni valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale, dal 9° al 24° posto si disputano i playoff, con eliminazione diretta per le ultime 12 in classifica. Le date e gli orari precisi delle singole partite non sono ancora stati comunicati, ma la Uefa pubblicherà il calendario completo entro sabato. Sono già fissati invece i blocchi di date dei singoli turni, distribuiti tra settembre e gennaio. L’ultima giornata si giocherà interamente in contemporanea, per evitare condizionamenti tra le squadre. La stagione europea si concluderà a giugno, con la finale in programma a Madrid.