Nuovo colpo del Como, Kean pronto a vestire la maglia biancoblù

Moise Kean è pronto a vestire la maglia del Como. L’attaccante della Nazionale ha svolto le visite mediche a Castellanza. Per il suo arrivo è stata scelta la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni.

Un importante acquisto per la squadra lariana, reduce dalla vittoria per 2-1 a Napoli. Per la gara dello stadio Maradona è stato convocato anche l’altro giocatore ingaggiato dal club in questo mercato che fa parte del giro della squadra azzurra, il centrocampista Samuele Ricci.