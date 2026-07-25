Madonna di Rogoredo, Pedrini: “Serve trasparenza sull’investimento da 100 mila euro”

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il consigliere Mattia Pedrini ha espresso alcune osservazioni sull’organizzazione della Fiera Secolare della Madonna di Rogoredo, uno degli appuntamenti più importanti per Alzate Brianza.

Pedrini ha innanzitutto evidenziato l’assenza, all’ordine del giorno, delle comunicazioni del sindaco Paolo Frigerio,ritenendo che sarebbe stata l’occasione ideale per aggiornare il consiglio e la cittadinanza sul programma della manifestazione, sugli eventi previsti e sullo stato dell’organizzazione. Il consigliere ha ricordato che la Fiera comporta un investimento comunale di circa 100 mila euro e che, proprio per questo, è fondamentale garantire ai cittadini informazioni chiare e trasparenti sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sugli obiettivi dell’evento.

Ha inoltre riferito di aver richiesto informazioni tramite email senza ricevere risposta, sottolineando l’importanza di mantenere un dialogo costante con volontari e associazioni che mettono a disposizione il proprio tempo per la riuscita della manifestazione.

Infine, Pedrini ha precisato che il suo intervento non vuole essere una polemica, ma uno stimolo costruttivo affinché, già dal termine di questa edizione e in vista del prossimo anno, l’organizzazione possa partire con maggiore anticipo, attraverso una collaborazione più ampia e trasparente tra amministrazione comunale, Comitato Fiera e associazioni del territorio.