Como celebra Sant’Abbondio: gli appuntamenti della Diocesi in diretta su Etv

Como celebra il suo patrono e, oltre alla fiera, spazio anche agli appuntamenti religiosi. La Diocesi ha in calendario una serie di momenti dedicati alle celebrazioni di Sant’Abbondio.

Dopo l’appuntamento di sabato nella basilica di San Fedele, spazio agli appuntamenti alla basilica di Sant’Abbondio e in Cattedrale. A dare il via agli appuntamenti della diocesi è il concerto dell’Orchestra da Camera di Como Franz Terraneo. Il ricavato delle offerte sarà devoluto a Casa Nazareth – Mensa solidale di Como. Si prosegue domenica nella basilica di Sant’Abbondio alle 10.30 con la Santa Messa, mentre alle 18 saranno celebrati i Primi Vespri, trasmessi in diretta su Etv, con il messaggio del vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, alla città.

Spazio poi agli appuntamenti di lunedì 31 agosto, giorno della solennità di Sant’Abbondio: in basilica alle 8.30 saranno celebrate le lodi mattutine e alle 10.30 la messa. Più tardi, alle 17, in Duomo, appuntamento con la Santa Messa solenne presieduta dal cardinale Cantoni, sempre in diretta su Espansione Tv. La giornata si concluderà nella basilica di Sant’Abbondio alle 20.45 con il concerto in onore del patrono.

“La festa del santo patrono è sempre un’occasione preziosa per riattingere alle fonti della nostra fede. Significa fare memoria, una parola così importante per la nostra fede”. A dirlo è il rettore della basilica di Sant’Abbondio, don Michele Pitino. “La memoria è sempre, insieme, grata e responsabile – aggiunge – Grata verso tutti coloro che ci hanno preceduto trasmettendoci il dono della fede e, insieme, responsabile, perché richiama l’impegno di ogni credente a essere, a sua volta, trasmettitore. Abbondio, quarto vescovo della nostra Chiesa e suo principale patrono, è parte di questa staffetta di fede. Noi ricordiamo sant’Abbondio – conclude don Michele – come pastore della nostra Chiesa e come difensore dell’umanità di Cristo”.