Il Como saluta Emil Audero e  Matthias Braunöder

Nelle fasi finali del mercato due ulteriori partenze in casa Como. Il portiere Emil Audero è stato ceduto a titolo temporaneo al Rayo Vallecano fino al termine della stagione 2026-2027.

Lascia definitivamente il Lario il centrocampista Matthias Braunöder, che va a giocare in B alla Carrarese. Arrivato a Como in prestito nel gennaio 2024, prima di trasferirsi a titolo definitivo a giugno, Matthias ha collezionato 22 presenze e un gol con i biancoblù tra serie A, B e Coppa Italia.