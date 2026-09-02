Il Como saluta Emil Audero e  Matthias Braunöder

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Matthias Braunöder, in campo nel finale di Como-Bologna nella stagione 2024-2025 (foto Roberto Colombo)

Nelle fasi finali del mercato due ulteriori partenze in casa Como. Il portiere   Emil Audero è stato ceduto a titolo temporaneo al Rayo Vallecano fino al termine della stagione 2026-2027.
Lascia definitivamente il Lario il centrocampista Matthias Braunöder, che va a giocare in B alla Carrarese. Arrivato a Como in prestito nel gennaio 2024, prima di trasferirsi a titolo definitivo a giugno, Matthias ha collezionato 22 presenze e un gol con i biancoblù tra serie A, B e Coppa Italia.