Tragico incidente in montagna sul Generoso, la vittima è un 66enne di Arcisate

E’ Marcello Guglielmo, 66enne di Arcisate (in provincia di Varese) l’escursionista morto ieri sul Monte Generoso dopo essere precipitato lungo un costone di roccia. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella zona della Grotta dell’Orso, Centro Valle Intelvi, quasi al confine con la Svizzera. Dopo l’allarme lanciato dai quattro amici che erano con lui e che lo attendevano nella località di Orimento sono scattate le ricerche. Il gruppo si era diviso su due sentieri diversi, non vedendolo tornare e non riuscendo a rintracciarlo, è stato chiesto aiuto. I vigili del fuoco hanno subito inviato un mezzo di coordinamento con specialisti di topografia applicata al soccorso attivando l’elicottero Drago 166. Il mezzo con tecnologia Imsi Catcher, lo ha individuato attorno alle 18 in un punto complesso da raggiungere, i soccorritori sono stati calati dall’elicottero per il recupero del corpo. La salma è stata poi trasferita all’ospedale Sant’Anna. Oltre ai vigili del fuoco operativi anche i carabinieri in contatto con il magistrato di turno e i tecnici del Soccorso alpino.

Il 66enne, da quanto si apprende, aveva iniziato l’escursione già in mattinata. Il gruppo è salito sul monte Generoso, di rientro avrebbe deciso di seguire un altro sentiero, poi la caduta fatale.

Il sindaco di Centro Valle Intelvi, Mario Pozzi, ha seguito l’evolversi delle operazioni, fino al drammatico epilogo. “Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto – ha detto -. Un momento di svago sulle nostre montagne si è trasformato in tragedia per quest’uomo e per la sua famiglia”.