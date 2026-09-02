Il carcere del Bassone apre le porte alla città a settembre con il progetto “Minuto Mantenimento”

Un progetto culturale dentro la Casa circondariale del Bassone. È stato presentato ieri mattina a Como Minuto Mantenimento, l’iniziativa di Fondazione Como Arte che porta l’arte contemporanea tra le mura del carcere comasco. Per un anno le detenute e i detenuti delle tre sezioni dell’istituto hanno ragionato attorno al tema del lavoro insieme all’artista Marzia Migliora e alla filosofa Elisa Fulco. Ora il percorso si apre alla città, perché a settembre il carcere accoglierà i visitatori e a fare da guida saranno gli stessi detenuti. Le aperture sono in programma sabato 12 settembre su invito, poi il 19 e il 26 con registrazione obbligatoria. L’iniziativa ha il sostegno del Comune di Como, di Regione Lombardia e della Fondazione provinciale della Comunità comasca.