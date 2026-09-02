Tentativi di truffa, finti carabinieri in azione ma i cittadini non cadono nel raggiro

Nella giornata di ieri a Laglio, sono arrivate diverse segnalazioni relative a tentativi di truffa telefonica ai danni di cittadini, messi in atto da finiti carabinieri.

I malviventi, spacciandosi per appartenenti all’Arma, hanno contattato telefonicamente alcuni residenti della zona, simulando situazioni di emergenza e cercando di indurli a preparare denaro e oggetti di valore da consegnare poi a un loro incaricato.

I cittadini contattati – ormai informati su queste tecniche – non sono caduti nel raggiro e hanno riconosciuto il tentativo di raggiro, segnalando subito quanto accaduto al Numero Unico di Emergenza 112.

Dopo le segnalazioni ricevute, i carabinieri hanno inviato una pattuglia per svolgere i controlli.