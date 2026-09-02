Schianto sulla Regina a Brienno, due ciclisti investiti. Durante i soccorsi strada chiusa

Grave incidente stamattina attorno alle 8 sulla Statale Regina a Brienno. Strada chiusa per quasi due ore per consentire le operazioni di soccorso e i necessari rilievi delle forze dell’ordine.

In base alle prime informazioni lo schianto ha coinvolto due auto e due biciclette. I due ciclisti di 63 e 71 anni sono stati portati uno in codice giallo all’ospedale Sant’Anna e l’altro, il più grave, al presidio di Varese dove è ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e le verifiche sono tuttora in corso. Non si esclude che la Suzuki Jeep – che viaggiava in direzione Como – stesse effettuando un tentativo di sorpasso quando si è trovata davanti le due ruote. Ma saranno gli accertamenti tecnici eventualmente a confermarlo.

Le persone soccorso in totale sono cinque: oltre ai due ciclisti risultano coinvolti un 30enne e due ragazze di 19 e 21 anni. Una viaggiava sull’altra auto coinvolta, l’altra invece era sulla Jeep con il 30enne. Sono intervenute due ambulanze e altrettante auto mediche e in volo si è alzato l’elicottero che ha trasferito il ferito più grave a Varese.

In corso, come da prassi in questi casi, gli accertamenti tossicologici sulle persone alla guida. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale del distaccamento di Sala Comacina oltre ai tecnici di Anas.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, a lungo bloccato. La Regina è stata riaperta a senso unico alternato intorno alle 10 e poi circa mezz’ora dopo la viabilità a poco a poco è ripresa e le code sono state smaltite.