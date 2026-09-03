Lista Champions, fuori Caqueret, Addai e Kambwala

Il Como ha ufficializzato la lista per la fase di Champions League. Fuori dall’elenco Caqueret, Addai e Kambwala. L’esclusione più clamorosa è quella del francese Maxence Caqueret, giocatore sempre apprezzato da mister Cesc Fabregas, al punto che non è da escludere una sua partenza. Ci sarebbero dei club della Turchia, dove il mercato è ancora aperto, pronti ad ingaggiarlo.

La prima gara di Champions sarà giovedì prossimo alle 21 allo stadio Sinigaglia, con i lariani che sfideranno il Lipsia.

In attesa di scendere in campo allo stadio Ferraris contro il Genoa – venerdì sera ore 20.45 – il Como è stato protagonista a Milano al Galà del Calcio, evento organizzato dall’Associazione italiana calciatori in collaborazione con la Lega Calcio: tre lariani sono stati premiati per quanto hanno fatto nella stagione 2025-2026.

Mister Cesc Fabregas è stato eletto migliore allenatore e ha ricevuto il trofeo da Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia. Una gioia che ha voluto condividere con tutti i suoi collaboratori, con una foto di gruppo al centro sportivo di Mozzate.

Nico Paz è stato inserito nell’undici ideale ed è stato premiato come migliore giovane dello scorso torneo di serie A. Trofeo, infine, per Mattia Liberali, acquisto del Como nell’ultimo mercato, quale migliore giovane della serie B 2025-2026, in cui ha vestito la divisa del Catanzaro.

L’attenzione, però, è ora sul terzo turno di serie A e sulla sfida di Genova. Il Como ha quattro punti, frutto del pari a Udine e della vittoria di Napoli. Il Genoa è inchiodato a quota zero. L’ambiente rossoblù darà una grande carica alla sua squadra, come ha confermato mister Cesc Fabregas in sede di presentazione. “Andare a Genova è sempre una grandissima sfida, giocheremo in una piccola Bombonera – ha detto il tecnico dei lariani – uno stadio con un’atmosfera e un’energia straordinarie, capace di spingere il Genoa per tutta la partita. Per ottenere un risultato importante dovremo competere al nostro massimo livello”.