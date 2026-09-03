Como-Roma all’ora di pranzo, l’8 novembre a San Siro il match con l’Inter

La Lega Calcio ha pubblicato il calendario dalla sesta alla 12esima giornata di serie A.

Como-Roma sarà domenica 11 ottobre alle 12.30; sette giorni dopo, alle 15, lariani in trasferta a Firenze. Sabato 24 ottobre alle 15 al Sinigaglia arriva il Sassuolo. Martedì 27 ottobre alle 20.45 turno infrasettimanale con la gara di Torino contro i granata. Domenica 1° novembre match sulle rive del Lario tra Como e Venezia e, infine, una tra le sfide più attese. A San Siro domenica 8 novembre alle 18 la squadra di Fabregas sarà ospite dell’Inter.