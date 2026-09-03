Autismo, giovedì il convegno del ministro Locatelli a New York

Giovedì prossimo, 10 settembre 2026, alle 10.30, nella sede dell’Italian Trade Agency, a New York, si terrà il seminario “Nuovi Orizzonti per l’inclusione e il benessere delle Persone con Autismo – Tracciare rotte comuni: come le migliori esperienze tra Italia e Stati Uniti possono cambiare la vita quotidiana delle Persone con autismo”.

Il convegno, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, in collaborazione con The Center for Discovery (TCFD) dello Stato di New York, è una piattaforma di cooperazione internazionale finalizzata a ridefinire le politiche e le pratiche di supporto per le persone con disturbo dello spettro autistico.

“L’incontro – spiega il Ministro Locatelli – nasce dalla volontà di tracciare strade comuni e favorire uno scambio tra le eccellenze italiane e statunitensi, e si inserisce nel Memorandum d’intesa che lo scorso mese di febbraio abbiamo firmato con The Center for Discovery per rafforzare la collaborazione su questi temi, in particolare per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e la promozione dell’autonomia e della vita indipendente”.