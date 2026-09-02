Genoa-Como affidata all’arbitro Guida, Colombo allo stadio Olimpico

Genoa-Como, in programma venerdì alle 20.45, gara che aprirà il terzo turno di serie A, è stata affidata all’arbitro Marco Guida di Torre del Greco. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Giuseppe Perrotti e Alessio Berti. Quarto ufficiale sarà Valerio Crezzini, mentre in sala Var saranno operativi Gianluca Aureliano e Giacomo Paganessi.

L’ultimo precedente di Guida con il Como è la gara del Sinigaglia con il Milan dello scorso campionato, vinta per 3-1 dai rossoneri.

Dopo aver diretto lo spareggio di Conference League fra Freiburg e Motherwell, vinta dai padroni di casa per 4-1 il comasco Andrea Colombo sabato alle 20.45 fischierà in Roma-Atalanta allo stadio Olimpico.