Como Lake Challenger, saltano i favoriti negli ottavi. Battuto il comasco Arnaboldi in due set

Il Como Lake Challenger è entrato negli ottavi di finale. Nella giornata di oggi sono stati eliminati il peruviano Bueno e lo svizzero Bernet, tra i nomi più attesi della ventesima edizione. Un ribaltone che apre il tabellone del torneo lariano, uno degli appuntamenti più longevi del circuito Challenger, il gradino appena sotto i grandi tornei internazionali.

Bueno, numero 3 del tabellone, si è arreso in due set, 6-1 e 6-3, al diciannovenne tedesco Schoenhaus, tra i giovani più interessanti visti finora a Como. Più combattuta invece la sfida tra Bernet, numero 1 al mondo tra gli juniores lo scorso anno, e il croato Dodig, decisa soltanto al terzo set dopo due tie-break. Il torneo Atp perde dunque un altro favorito della vigilia, dopo l’eliminazione al primo turno del greco Sakellaridis. Resistono però due svizzeri, il 20enne Feldbausch e il qualificato Nikles.

Ai quarti di finale è già arrivato il brasiliano Thiago Seyboth Wild, vincitore dell’edizione 2023 e in passato tra i primi sessanta al mondo, che ha regolato lo slovacco Gombos in due set e si candida dunque al bis sui campi lariani. Il tabellone azzurro invece resta leggero, dopo le cinque sconfitte incassate dagli italiani nella sola giornata di ieri, che ha chiuso il primo turno.

Niente da fare invece per il comasco Federico Arnaboldi fermato in due set, oggi, dal peruviano Varillas (Varìas), avversario di esperienza che in carriera si è spinto fino agli ottavi del Roland Garros. Il comasco, cresciuto proprio sui campi del Tennis Como, era l’unico lariano del tabellone principale.

Domani si completano gli ottavi con le ultime quattro sfide. Tocca anche a Martin Manzano, promosso nel derby contro Tabacco, che se la vedrà con il croato Ajdukovic, già finalista a Como e dunque avversario a proprio agio sul Lario. Riflettori puntati poi sullo spagnolo Pedro Martinez, numero 2 del tabellone e il più alto in classifica mondiale tra i giocatori ancora in gara. I quarti di finale sono in programma venerdì, le semifinali sabato e la finale domenica pomeriggio, quando verrà assegnato anche il titolo del doppio.