Furto nella notte al Bennet di Cassina Rizzardi. Banditi svaligiano la gioielleria

Il furto è stato messo a segno nella notte all’interno del centro commerciale Bennet di Cassina Rizzardi. Intorno all’1.15 banditi in azione. Da quanto si apprende in 5 minuti hanno spaccato serrande e vetrine della gioielleria e portato via i preziosi. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Sembra che siano entrati utilizzando un flessibile che ha permesso loro di tagliare le saracinesche. Il furto in piena notte con i locali vuoti.

Indagini affidate ai carabinieri di Lurate Caccivio.

Il colpo – come detto – sarebbe stato molto rapido. I militari hanno effettuato i rilievi e sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i malviventi. I filmati potranno essere d’aiuto per comprendere in quanti hanno agito, come e per capire come si sono mossi, come sono arrivati e verso dove sono fuggiti.

Soltanto pochi mesi fa, ad aprile, era stata commessa una rapina in un’altra gioielleria sempre della stessa catena all’interno del centro commerciale Bennet di Tavernola. In quel caso i malviventi avevano agito nel tardo pomeriggio con i negozi affollati. Un’azione fulminea. Pochi minuti, sufficienti però per portare a termine un colpo probabilmente pianificato nei dettagli. Uno dei rapinatori aveva puntato una pistola contro una commessa, mentre altri due avevano spaccato vetrine e teche facendo razzia di gioielli e oggetti preziosi. Un quarto componente della banda avrebbe atteso fuori, in auto, pronto per una rapida fuga.