Superliscio, domani su Etv l’orchestra di Angelo Centamori

Nuovo appuntamento, domenica 14 giugno dalle 16 su Espansione Tv con la trasmissione Superliscio. Dall’Empyre di Parabiago va in onda il programma dedicato agli appassionati di ballo e musica, in particolare, di quella delle grandi orchestre del nostro Paese. Conduce Mariella Petagine. In scaletta brani di liscio, ma non soltanto. Non mancheranno successi italiani e hit più recenti con sorrisi e divertimento per tutte le età. Domani appuntamento con l’orchestra di Angelo Centamori.

Ma il pomeriggio in musica inizierà già alle 15

con “Aspettando Superliscio”.