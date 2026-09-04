Lavori sul lungolago, anche oggi code e rallentamenti

Secondo giorno di lavori sul lungolago davanti a piazza Cavour con la strada completamente chiusa. Anche oggi non sono mancati disagi e rallentamenti, anche se in misura minore rispetto alla giornata di ieri, quando il traffico della città è rimasto completamente bloccato del provvedimento di stop, con le opere che proseguiranno fino al 12 settembre.

Nella zona di via Matteotti e in ingresso città da via Torno la situazione rimane comunque difficile, con la viabilità che registra code con inevitabili disagi per chi è al volante.

L’intervento si è reso necessario per consentire la manutenzione straordinaria della tombinatura su Lungo Lario Trieste, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di piazza Cavour.

Ovviamente anche le corse dei mezzi pubblici sono state variate in funzione dell’ordinanza di chiusura, con deviazioni e fermate soppresse.

Il provvedimento, lo ricordiamo, prevede infatti fino al 12 settembre, in piazza Cavour divieto di transito per tutte le categorie di veicoli nel tratto compreso tra Lungo Lario Trieste e Lungo Lario Trento, in entrambi i sensi di marcia.

Circolazione vietata su Lungo Lario Trieste, nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Cavour, in entrambe le direzioni.

L’accesso resta consentito a residenti, fornitori, clienti degli hotel e aventi diritto con posto auto privato, all’interno di cortili o garage. L’accesso e l’uscita vengono garantiti da Piazza Matteotti.

Per questi giorni divieto di transito anche su Lungo Lario Trento nel tratto compreso tra Via Cairoli e Piazza Cavour, in entrambi i sensi di marcia. Anche in questo caso, fanno eccezione residenti, fornitori, clienti degli hotel e chi ha un posto auto privato.