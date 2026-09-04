Forum Ambrosetti, Cernobbio blindata. La chiusura con le Frecce Tricolori

Non sono mancate le polemiche ancora prima che il Forum Ambrosetti di Cernobbio iniziasse. L’evento ha preso il via oggi a Villa d’Este e avrà tra i suoi ospiti il generale e guida di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Presenza contestata da Carlo Calenda, leader di Azione, che ha parlato di un trattamento preferenziale e che per questo motivo diserterà l’evento.

Il paese sulle rive del Lario sarà è sempre blindato, con ingenti misure di sicurezza fino alla conclusione del Forum, nella giornata di domenica.

I lavori si sono aperti con il saluto istituzionale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

E’ stata annunciata la presenza degli esponenti di sei governi (Italia, Croazia, Albania, Stati Uniti, Portogallo e Turchia), i principali ministri del governo italiano, due commissari europei, e il presidente del consiglio europeo.

Il tema dell’incontro è “Lo scenario di oggi e domani per le strategie competitive”. In un momento decisamente delicato per gli equilibri mondiali si parla di scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le imprese e per i Paesi.

Nella tradizionale sessione dell’Agenda per l’Italia dedicata alle opposizioni che si terrà domenica, saranno presenti i portavoce dei partiti e movimenti di opposizione.

Di rilievo la presenza di esponenti del governo americano, che ha identificato l’evento di Cernobbio come osservatorio ideale per approfondire i rapporti transatlantici Italia-Stati Uniti. Tra gli ospiti ci saranno Jarrod Agen (assistente del presidente Donald Trump e direttore esecutivo del Consiglio nazionale per il predominio energetico alla Casa Bianca) e Matthew G. Whitaker (rappresentante degli Stati Uniti presso la Nato).

A conclusione dei lavori del Forum, i partecipanti assisteranno al passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori.