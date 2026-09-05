Como, oggi è la Giornata dello Sport: in città murata dimostrazioni gratuite

Torna a Como la Giornata dello Sport, oggi dalle 15 alle 20.30 nel centro storico. Le principali piazze e vie della città murata si trasformano in spazi dedicati al movimento, con dimostrazioni gratuite pensate per bambini, ragazzi e adulti. Chiunque potrà avvicinarsi a tante discipline diverse e provarle direttamente sul campo, accompagnato dagli istruttori delle società sportive del territorio. Spazio dunque ai grandi classici, calcio, pallavolo, pallacanestro e nuoto, ma anche a discipline meno consuete come scherma, judo, hockey su ghiaccio, pattinaggio e canottaggio, fino a proposte curiose come pole dance e scacchi. Le postazioni sono distribuite in diversi punti della città, in modo da permettere di muoversi liberamente tra un’attività e l’altra senza affollamenti. Un’occasione dunque per scoprire nuove passioni e vivere il centro di Como in modo diverso dal solito. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Como.