Fuori Festival della Salute Mentale. Due visite guidate a Como alla mostra di Turner

Arte e benessere psicologico si incontrano a Como. Il Comune e i Musei Civici organizzano due visite guidate alle mostre su William Turner, sabato 12 e sabato 19 settembre, nell’ambito del Fuori Festival della Salute Mentale, la rassegna che unisce cultura e salute con percorsi aperti alla cittadinanza.

La mostra su Turner è ospitata tra il Broletto e la Pinacoteca civica, con al centro la luce, il colore e il paesaggio del lago di Como, che l’artista visitò per la prima volta nel 1819 e poi ancora nel 1842 e nel 1843. Le visite proseguiranno poi a San Pietro in Atrio, dove è allestita anche “Feeling Colour”, mostra dedicata a due protagonisti dell’arte britannica contemporanea, Jim Lambie e David Batchelor.

Ad accompagnare i partecipanti sarà l’assessore alla Cultura del Comune di Como, Enrico Colombo, architetto. I posti disponibili sono 25 per ogni appuntamento e le iscrizioni si aprono su Eventbrite dalle 10.30 di venerdì 5 settembre. Il biglietto intero costa 8 euro, ridotto a 6 euro per over 65, residenti a Como, studenti universitari e iscritti ai percorsi di alta formazione artistica e musicale fino ai 26 anni, gratuito per le persone con disabilità e per chi le accompagna. Il percorso arriva in vista della seconda edizione del Festival della Salute Mentale, in programma dal 19 al 24 ottobre sempre a San Pietro in Atrio.