Marassi è del Como: poker ai danni del Genoa, 1-4 e lariani in volo

Una notte da capolista. In attesa delle altre gare del terzo turno di serie A il Como si regala un bel successo a Marassi contro il Genoa e per qualche ora guarda tutti dall’alto. Allo stadio Ferraris è poker della squadra di Cesc Fabregas.

Genoa-Como finisce 1-4: i lariani travolgono i rossoblù, ancora fermi a zero punti, e guardano con fiducia all’esordio in Champions, fissato per giovedì allo stadio Sinigaglia contro il Lipsia.

Gol biancoblù di Baturina, Paz, doppietta di Diao, con un assist del nuovo acquisto Kean.

Una grande prestazione, come ha ammesso Daniele Derossi, tecnico del Genoa: “Ci sono volte in cui devi ammettere che gli avversari sono migliori di te – ha spiegato – Fabregas è più bravo di me e i suoi giocatori sono su un altro livello, da allenatore non ho mai affrontato una squadra così forte”.

La cronaca

Eppure l’avvio del match aveva illuso i padroni di casa. Parte forte il Como fin dall’inizio, maa passare in vantaggio è il Genoa: al 19′ Osmajic da distanza ravvicinata batte Butez e fa 1-0.

La risposta del Como è immediata. Passano sei minuti e al 25′ arriva il pari: assist di Valle, Baturina calcia dalla distanza e fulmina il portiere rossoblù.

È l’inizio del ribaltone. Al 30′ ancora Valle crossa al centro, Ostigard tocca male, il pallone arriva a Diao che al volo insacca: 1-2.

Il Como è incontenibile e prima dell’intervallo cala il tris. Al 40′ Nico Paz anticipa Vasquez, si aggiusta il pallone e lo spara sotto la traversa: 1-3 e sfida di fatto chiusa.

Nella ripresa gli uomini di Fabregas amministrano e spingono alla ricerca del poker, che arriva al 78′: doppietta personale per Diao che dalla destra raccoglie l’assist di Kean, autore di un gran dribbling al centro, e chiude i conti.

Nel finale il Genoa di De Rossi prova a rendere meno amara la sconfitta, ma non c’è più storia. Finisce 1-4. A Marassi è festa lariana.

Tutte le info

Nella pagina della diretta live (QUI il collegamento) il riassunto del match, le statistiche, il tabellino e la classifica