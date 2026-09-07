Sant’Anna, aggressioni in pronto soccorso. La UIl: “Senza risposte, pronti anche allo sciopero”

Fine settimana agitato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Nella notte tra venerdì e sabato un 25enne egiziano è stato arrestato dalla polizia intervenuta dopo che il personale ha premuto il pulsante rosso di emergenza a causa dell’uomo che ha dato in escandescenze lanciando sedie e ferendo due addetti alla sicurezza che hanno rimediato 7 giorni di prognosi a testa (ne parlavamo qui).

L’arresto è scattato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio e aggressione al personale sanitario.

Ieri mattina il pulsante è stato attivato nuovamente attorno alle 6. Tre uomini di origini straniere per cause ancora in corso di accertamento hanno avuto un’animata discussione con un medico perchè a loro dire il parente che necessitava di cure non era stato seguito in modo corretto.

La Uil Funzione Pubblica Lario e Brianza, in prima linea nel denunciare la situazione, torna a chiedere interventi strutturali a difesa del personale. “È tempo che intervenga il Prefetto di Como per garantire sicurezza a chi ogni giorno lavora per la salute dei cittadini. In assenza di interventi – aggiunge il segretario generale Massimo Coppia – siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative sindacali, compreso lo sciopero di tutto il personale della Asst Lariana. La sicurezza dei lavoratori – conclude – non è più rinviabile”.