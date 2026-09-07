Challenger Como, festa croata: Dodig conquista la ventesima edizione

Il Challenger Atp di tennis di Como parla croato. Matej Dodig, 21enne di Osijek, ha conquistato la ventesima edizione dell’evento organizzato dal Tennis Como sui campi di Villa Olmo. Dodig è al suo secondo successo in carriera in un torneo Challenger dopo quello che aveva ottenuto nel 2025 a Trieste. Sconfitto in finale il peruviano Juan Pablo Varillas, ex numero 60 delle classifiche Atp, che ha lottato nonostante la fatica accumulata nei giorni scorsi soprattutto nei quarti e in semifinale, in sfide molto lunghe.

Il successo è giunto con il punteggio di 6-3, 7-6.

La Croazia ha fatto filotto sulla terra rossa di Villa Olmo, visto che si era aggiudicata anche il doppio con la coppia Kalender/Serdarusic. Anche lo scorso anno a vincere fu un giocatore croato, Luka Mikrut, quest’anno non presente perché impegnato agli Us Open.

Tra i riconoscimenti consegnati il Trofeo Bianchi Group, assegnato alla memoria dello storico presidente Giulio Pini assegnato a persone meritevoli vicine al mondo del tennis. Premio che quest’anno è andato al medico del torneo Giulio Clerici che affianca il Challenger Atp fin dalla prima edizione.