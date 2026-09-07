Incidente di Ponte Lambro, a Castelmarte il lutto di un’intera comunità. Il sindaco ricorda Pietro

Dopo il tragico incidente alle 7.30 di ieri mattina a Ponte Lambro, un’intera comunità in lutto. La giovane vittima è il 22enne di Castelmarte, Pietro Bellotti. L’auto del ragazzo si è scontrata frontalmente con un trattore mentre percorreva la Arosio Canzo.

Dalle prime informazioni, sembra che il 22enne, alla guida di una Fiat Panda stesse tornando verso casa. Il trattore viaggiava in direzione opposta e all’altezza di Ponte Lambro, per cause al vaglio dei carabinieri i due mezzi si sono scontrati. Un impatto violento, nel quale il giovane ha riportato ferite e traumi gravissimi. I soccorritori hanno potuto fare poco, il ragazzo è morto praticamente sul colpo. Sotto shock anche il conducente del trattore. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza i mezzi e la strada. La Arosio Canzo è rimasta chiusa per circa due ore per i soccorsi e i rilievi e per il ripristino della carreggiata.

La giovane vittima era molto conosciuta a Castelmarte, anche in Comune dove aveva svolto un lungo stage lasciando un ricordo vivo in tutti i dipendenti. Lo stesso sindaco, Elvio Colombo, è ancora sconvolto dalla notizia. “Conoscevo bene Pietro, praticamente da quando è nato, era un ragazzo sempre con il sorriso sulle labbra – ricorda il primo cittadino -. Durante il tirocinio aveva instaurato un bel rapporto con tutti, poi dopo il diploma aveva iniziato a lavorare. Un dolore immenso per la sua famiglia a cui ci stringiamo, e per l’intera comunità”. Oltre ai genitori lascia un fratello più grande.