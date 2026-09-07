Primo esonero in A, la Fiorentina congeda Grosso e richiama il comasco Vanoli

Primo esonero in serie A. Dopo tre sconfitte consecutive la Fiorentina ha congedato Fabio Grosso.

Al suo posto sarà richiamato il comasco Paolo Vanoli, che lo scorso anno ha guidato la squadra viola alla salvezza. Poi in estate la scelta di puntare su Grosso, dopo una bella stagione alla guida del Sassuolo.

Paolo Vanoli, classe 1972, è originario dell’Olgiatese e ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nella squadra dell’oratorio di Solbiate.

Suo fratello Rodolfo ha tra l’altro giocato nel Como nel torneo 1996-1997, chiuso con la vittoria della Coppa Italia di serie C da parte della squadra biancoblù all’epoca allenata da Gianpiero Marini.

L’esordio di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina sarà venerdì alle 20.45 in occasione della trasferta a Venezia.