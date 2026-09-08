La Champions scatta con le sfide di Atene e Bruges. Alle 21 Real-Inter, giovedì chiusura con il Como

Il Como scende in campo giovedì sera, ma la fase campionato di Champions League scatta nel tardo pomeriggio di oggi con le sfide Aek Atena-Lask e Brugge-Aston Villa, in programma alle 18. La prima italiana a scendere in campo sarà l’Inter, alle 21 allo stadio Bernabeu di Madrid.

Domani tocca al Napoli, che alle 21 riceve l’Arsenal.

Giovedì alle 18.45 la Roma sarà in Turchia, ospite del Fenerbahçe; a chiudere gli impegni delle italiane sarà proprio il Como alle 21 allo stadio Sinigaglia contro il Lipsia.



Martedì 8 settembre

Aek Atene-Lask alle ore 18.45 (Agia Sophia Stadium di Atene)

alle ore 18.45 (Agia Sophia Stadium di Atene) Brugge-Aston Villa alle ore 18.45 (Jan Breydel Stadium di Bruges)

alle ore 18.45 (Jan Breydel Stadium di Bruges) Borussia Dortmund-Villarreal alle ore 21 (Westfalenstadion Dortmund, con l’arbitro comasco Andrea Colombo quarto ufficiale)

alle ore 21 (Westfalenstadion Dortmund, con l’arbitro comasco Andrea Colombo quarto ufficiale) Porto-Manchester City alle ore 21 (Estádio do Dragão Porto)

alle ore 21 (Estádio do Dragão Porto) Lille-Betis Siviglia alle ore 21 (Stadio Pierre Mauroy Villeneuve-d’Ascq)

alle ore 21 (Stadio Pierre Mauroy Villeneuve-d’Ascq) Real Madrid-Inter Fc alle ore 21 (Stadio Santiago Bernabéu Madrid)

Mercoledì 9 settembre

Barcellona-Feyenoord alle ore 18.45 (Camp Nou Barcellona)

alle ore 18.45 (Camp Nou Barcellona) Stoccarda-Viking alle ore 18.45 (Mhp Arena Stoccarda)

alle ore 18.45 (Mhp Arena Stoccarda) Liverpool-Atletico Madrid alle ore 21 (Anfield Liverpool)

alle ore 21 (Anfield Liverpool) Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava alle ore 21 (Parco dei Principi Parigi)

alle ore 21 (Parco dei Principi Parigi) Sporting Clube de Portugal-Galatasaray alle ore 21 (Estádio José Alvalade Lisbona)

alle ore 21 (Estádio José Alvalade Lisbona) Napoli-Arsenal alle ore 21 (Stadio Diego Armando Maradona Napoli)

Giovedì 10 settembre

Fenerbahçe-Roma alle ore 18.45 (Şükrü Saracoğlu Stadium Istanbul)

alle ore 18.45 (Şükrü Saracoğlu Stadium Istanbul) Psv Eindhoven-Shakhtar Donetsk alle ore 18.45 (Philips Stadion Eindhoven)

alle ore 18.45 (Philips Stadion Eindhoven) Como-Lipsia alle ore 21 (Stadio Giuseppe Sinigaglia Como)

alle ore 21 (Stadio Giuseppe Sinigaglia Como) Bayern Monaco-Bodø/Glimt alle ore 21 (Allianz Arena Monaco di Baviera)

alle ore 21 (Allianz Arena Monaco di Baviera) Manchester United-Sabah alle ore 21 (Old Trafford Manchester)

alle ore 21 (Old Trafford Manchester) Slavia Praga-Lens alle ore 21 (Eden Aréna Praga)

Il cammino della Champions



La fase campionato prevede un totale di otto incontri per squadra, quattro in casa e quattro in trasferta. Tutti contro tutti, con la definizione di una classifica finale dopo il turno del 27 gennaio 2027.

Le prime otto formazioni si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. I club che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminati senza possibilità di accedere alla Uefa Europa League.

Si andrà avanti poi con ottavi, quarti e semifinali per poi arrivare all’atto decisivo. La finale sarà allo stadio Metropolitano di Madrid sabato 5 giugno 2027.

L’Estadio do Dragao di Porto