La Fiera Secolare della Madonna di Rogoredo ad Alzate Brianza tra tradizione religiosa e radici contadine

Sono stati giorni di tradizione religiosa e popolare alla riscoperta delle radici contadine ad Alzate Brianza, dove è andata in scena la Fiera Secolare di Settembre della Madonna di Rogoredo. Promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco Alzate Brianza e delle realtà del territorio, questo appuntamento celebra la solennità della Natività della Beata Vergine Maria, unendo la devozione religiosa all’eccellenza zootecnica, all’enogastronomia locale e all’intrattenimento per tutti. L’evento si avvale del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Lombardia, della Provincia di Como e della Camera di Commercio Como-Lecco, oltre che del supporto della BCC Brianza e Laghi.

Le tradizionali bancarelle di hobbisti e prodotti tipici hanno animato per tre giorni le vie del paese e richiamato migliaia di visitatori anche dai comuni vicini. Così come il Luna park ha offerto divertimento a grandi e piccoli.

Le celebrazioni sono iniziate venerdì 4 settembre con l’offerta del cero da parte dell’amministrazione comunale e la messa solenne e con l’apertura della mostra collettiva di pittura e arte alla Torre civica e sono proseguite nel fine settimana con i giochi organizzati nell’area della Pro Loco, l’intrattenimento musicale del Corpo Santa Cecilia di Rovello Porro, la mostra micologica, le tradizionali bancarelle e gli stand gastronomici. Le serate sono state animate da dj set e concerti dal vivo. Ieri sera il tradizionale spettacolo pirotecnico.

La Fiera ha confermato anche quest’anno la propria forte identità agricola e zootecnica. Coldiretti Como Lecco è stata protagonista della manifestazione con il mercato agricolo di Campagna Amica alla presenza degli allevatori e dei loro animali. Miele, ortaggi, formaggi e prodotti di stagione hanno raccontato una parte importante dell’agricoltura lombarda attraverso il rapporto diretto tra produttore e consumatore. L’Area Fiera Zootecnica si è trasformata nel palcoscenico dell’esposizione del bestiame, della rassegna di macchine agricole e da giardino e dello storico concorso dedicato ai bovini da ingrasso e da macello.

Un’occasione per incontrare le famiglie, valorizzare la filiera corta e ribadire il ruolo delle aziende agricole come presidio economico, alimentare e territoriale della Brianza.

Le celebrazioni liturgiche chiudono oggi la manifestazione in occasione della Festività della Natività della Beata Vergine Maria al Santuario della Madonna di Rogoredo.