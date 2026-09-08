La Fiera Secolare della Madonna di Rogoredo ad Alzate Brianza tra tradizione religiosa e radici contadine

Sono stati giorni di tradizione religiosa e popolare alla riscoperta delle radici contadine ad Alzate Brianza, dove è andata in scena la Fiera Secolare di Settembre della Madonna di Rogoredo. Promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco Alzate Brianza e delle realtà del territorio, questo appuntamento celebra la solennità della Natività della Beata Vergine Maria, unendo la devozione religiosa all’eccellenza zootecnica, all’enogastronomia locale e all’intrattenimento per tutti. L’evento si avvale del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Lombardia, della Provincia di Como e della Camera di Commercio Como-Lecco, oltre che del supporto della BCC Brianza e Laghi.
Le tradizionali bancarelle di hobbisti e prodotti tipici hanno animato per tre giorni le vie del paese e richiamato migliaia di visitatori anche dai comuni vicini. Così come il Luna park ha offerto divertimento a grandi e piccoli.
Le celebrazioni sono iniziate venerdì 4 settembre con l’offerta del cero da parte dell’amministrazione comunale e la messa solenne e con l’apertura della mostra collettiva di pittura e arte alla Torre civica e sono proseguite nel fine settimana con i giochi organizzati nell’area della Pro Loco, l’intrattenimento musicale del Corpo Santa Cecilia di Rovello Porro, la mostra micologica, le tradizionali bancarelle e gli stand gastronomici. Le serate sono state animate da dj set e concerti dal vivo. Ieri sera il tradizionale spettacolo pirotecnico.
La Fiera ha confermato anche quest’anno la propria forte identità agricola e zootecnica. Coldiretti Como Lecco è stata protagonista della manifestazione con il mercato agricolo di Campagna Amica alla presenza degli allevatori e dei loro animali. Miele, ortaggi, formaggi e prodotti di stagione hanno raccontato una parte importante dell’agricoltura lombarda attraverso il rapporto diretto tra produttore e consumatore. L’Area Fiera Zootecnica si è trasformata nel palcoscenico dell’esposizione del bestiame, della rassegna di macchine agricole e da giardino e dello storico concorso dedicato ai bovini da ingrasso e da macello.
Un’occasione per incontrare le famiglie, valorizzare la filiera corta e ribadire il ruolo delle aziende agricole come presidio economico, alimentare e territoriale della Brianza.
Le celebrazioni liturgiche chiudono oggi la manifestazione in occasione della Festività della Natività della Beata Vergine Maria al Santuario della Madonna di Rogoredo.
La Fiera Secolare della Madonna di Rogoredo ad Alzate Brianza tra tradizione religiosa e radici contadine
Sono stati giorni di tradizione religiosa e popolare alla riscoperta delle radici contadine ad Alzate Brianza, dove è andata in scena la Fiera Secolare di Settembre della Madonna di Rogoredo. Promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco Alzate Brianza e delle realtà del territorio, questo appuntamento celebra la solennità della Natività della Beata Vergine Maria, unendo la devozione religiosa all’eccellenza zootecnica, all’enogastronomia locale e all’intrattenimento per tutti. L’evento si avvale del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Lombardia, della Provincia di Como e della Camera di Commercio Como-Lecco, oltre che del supporto della BCC Brianza e Laghi.