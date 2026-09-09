Domani Castelmarte si ferma per l’ultimo saluto a Pietro Bellotti

Castelmarte si ferma domani pomeriggio per stringersi in un ultimo abbraccio a Pietro Bellotti, il 22enne morto domenica scorsa in un incidente sulla Arosio-Canzo, a Ponte Lambro. L’intera comunità parteciperà al funerale del giovane, che verrà celebrato alle 16 nella chiesa parrocchiale del paese. La procura di Como, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, dopo i primi accertamenti ha dato il nullaosta per il funerale di Pietro. L’auto del ragazzo si è scontrata frontalmente con un trattore. Un impatto violento, nel quale il giovane ha riportato ferite e traumi gravissimi. Pietro è purtroppo morto nonostante il rapido intervento dei soccorsi.