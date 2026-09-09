Il Como è pronto per entrare nella storia, domani la prima notte di Champions

Giornata di preparazione e rifinitura per il Como, atteso domani dalla gara interna di Champions contro il Lipsia.

Il match in programma alle 21 allo stadio Sinigaglia chiude il primo turno della più importante competizione continentale.

Ieri sera sono andate in scena sei sfide: il Real Madrid ha battuto l’Inter per 2-1. Hanno vinto anche l’Aek Atene (2-1 contro il Lask), L’Aston Villa (3-2 in trasferta con il Club Brugge), il Betis Siviglia (per 3-2 con il Lens), il Manchester City (2-0 a Porto) e il Borussia Dortmund (3-2 in casa con il Villarreal).

Questa sera si giocano altri sei incontri, tra qui quello del Napoli in casa contro l’Arsenal.

Per i lariani, oltre agli allenamenti, impegni Uefa. Questa mattina allenamento a porte aperte per un quarto d’ora. Nel pomeriggio allo stadio ci sarà la conferenza stampa con mister Cesc Fabregas e un giocatore.

IL CALENDARIO ODIERNO

Mercoledì 9 settembre

Barcellona-Feyenoord alle ore 18.45 (Camp Nou Barcellona)

Stoccarda-Viking alle ore 18.45 (Mhp Arena Stoccarda)

Liverpool-Atletico Madrid alle ore 21 (Anfield Liverpool)

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava alle ore 21 (Parco dei Principi Parigi)

Sporting Clube de Portugal-Galatasaray alle ore 21 (Estádio José Alvalade Lisbona)

Napoli-Arsenal alle ore 21 (Stadio Diego Armando Maradona Napoli)

Giovedì 10 settembre

Fenerbahçe-Roma alle ore 18.45 (Sükrü Saracoglu Stadium Istanbul)

Psv Eindhoven-Shakhtar Donetsk alle ore 18.45 (Philips Stadion Eindhoven)

Como-Lipsia alle ore 21 (Stadio Giuseppe Sinigaglia Como)

Bayern Monaco-Bodø/Glimt alle ore 21 (Allianz Arena Monaco di Baviera)

Manchester United-Sabah alle ore 21 (Old Trafford Manchester)

Slavia Praga-Lens alle ore 21 (Eden Aréna Praga)

Il cammino della Champions

La fase campionato prevede un totale di otto incontri per squadra, quattro in casa e quattro in trasferta. Tutti contro tutti, con la definizione di una classifica finale dopo il turno del 27 gennaio 2027.

Le prime otto formazioni si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. I club che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminati senza possibilità di accedere alla Uefa Europa League.

Si andrà avanti poi con ottavi, quarti e semifinali per poi arrivare all’atto decisivo. La finale sarà allo stadio Metropolitano di Madrid sabato 5 giugno 2027.