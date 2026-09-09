Como, il nuovo parcheggio gestito dal Collegio Gallio: 62 posti a 2,50 euro all’ora

In una città affamata di parcheggi, dove trovare un posto libero è sempre più un miraggio, si mettono in campo anche le scuole ad offrire spazi di sosta. Il Pontificio Collegio Gallio, storico istituto comasco retto dai Padri Somaschi, apre al pubblico il suo parcheggio interno, proprio a ridosso del centro storico, a due passi dalle mura.

Il nuovo parcheggio Gallio, indicato con apposita segnaletica verticale che evidenzia anche il numero di posti liberi, con ingresso da piazza Cacciatori della Alpi, mette a disposizione degli automobilisti 62 posteggi con una tariffa di 2,50 all’ora. Proprio accanto a viale Varese, dove le tariffe ora sono arrivate a 2 euro all’ora, ma dove spesso è difficile trovare un posto libero.

La nuova area di sosta è aperta tutti i giorni dalle 6 alle 23 ed è pensata per le soste brevi di chi ha necessità di raggiungere il centro città, effettuare commissioni o accedere ai servizi della zona, come le Poste e lo stesso Collegio Gallio.

L’accesso è regolato da una sbarra e il pagamento ad oggi avviene unicamente in contanti. A breve – come annunciato dallo stesso Collegio che gestisce direttamente il parcheggio – sarà possibile utilizzare anche le principali applicazioni per smartphone dedicate alla sosta.