Furto su un’auto in sosta, un residente vede tutto e chiama la polizia. Due arrestati

Rubano su un’auto in sosta in via Alciato a Como ma un residente vede tutto e chiama il numero di emergenza 112. La tempestiva segnalazione e l’intervento della polizia ha permesso l’arresto dei sospetti ladri, un italiano di 31 anni e un marocchino di 20 anni regolarmente residente nel Comasco. Entrambi sono accusati di furto aggravato in concorso. I due avrebbero forzato il finestrino di un’auto parcheggiata per poi rovistare all’interno. Alla vista dei poliziotti sono fuggiti verso piazza San Rocco. Inizialmente sono riusciti a far perdere le loro tracce, ma sono stati individuati e bloccati poco dopo. Sono stati trovati in possesso di alcuni oggetti rubati dall’auto e riconosciuti dalla proprietaria. Portati in questura per l’identificazione e gli accertamenti, sono stati riconosciuti anche dai video ripresi dal residente che aveva effettuato la segnalazione. Entrambi sono stati arrestati.