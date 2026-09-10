Como turistica, la scena surreale in centro. Bus entra in città murata tra lo sgomento dei passanti

Una scena incredibile per chi vive e lavora a Como ma anche per chi frequenta la città da visitatore. Nelle strette vie del centro storico stamattina si è mosso un autobus turistico tra l’incredulità dei passanti e dei negozianti.

Come si vede nel video postato sulla pagina Instagram Orgoglio Comasco il mezzo è stato “scortato” fino ad arrivare al varco di uscita. Nel passaggio però si è trovato a fare manovre a pochi centimetri dalle vetrine e dai pedoni. In via Bernardino Luini si vede che davanti al bus c’è una persona che dà istruzioni e cerca di far spostare, per ovvi motivi di sicurezza, chi si trovava a passeggiare.

Come il veicolo sia finito a girare per la città murata resta un mistero. Le indicazioni della Zona a Traffico Limitato sono presenti. La prima ipotesi porta a pensare che l’autista sia stato fuorviato dal navigatore, anche se i cartelli ci sono.

L’episodio ha fatto il giro del web, in molti hanno postato video sui social accompagnati spesso da una battuta legata ai nuovi provvedimenti previsti dall’amministrazione comunale in materia di Ztl: “Hanno vietato le bici non i bus”.