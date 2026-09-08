Regina, due giorni di stop tra Argegno e Colonno giovedì e venerdì

Il meteo modifica il programma dei lavori previsti sulla Regina, con la chiusura della strada per due giorni. Lo stop alo traffico, previsto per domani e giovedì slitta in avanti di 24 ore e sarà quindi giovedì e venerdì. Le limitazioni sono previste tra Argegno e Colonno per un intervento di pulizia delle reti paramassi.

Il piano dei lavori è stato modificato proprio nella mattinata di oggi, alla luce delle previsioni meteorologiche. Inevitabilmente si annunciano due giornate di disagi sulla già congestionatissima statale del lago. I lavori previsti sono necessari per svuotare la rete paramassi tra i comuni di Argegno e Colonno, che si è riempita di sassi e detriti nei mesi scorsi, durante le ondate di maltempo e i violenti temporali che si sono abbattuti anche sulla Tremezzina.

Anas ha programmato un intervento di pulizia, spostato nelle giornate di giovedì e venerdì. La statale Regina verrà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Argegno e Colonno dalle ore 9 alle ore 18. La chiusura la mattina è prevista dopo la fase clou del passaggio delle persone dirette al lavoro e la chiusura nel tardo pomeriggio è pensata per tutelare il rientro a casa dei residenti della zona. È prevista anche una finestra di riapertura della strada, tra le ore 12 e le ore 13, con circolazione regolata a senso unico alternato. E’ sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.

Già dalla notte e per gran parte della mattinata di domani sono previste precipitazioni, anche intese. La pioggia ha spinto dunque Anas a riprogrammare il cantiere, facendolo slittare di un giorno per evitare problemi domani. La polizia locale di Tremezzina sarà sempre presente per gestire la viabilità.

Il percorso alternativo negli orari di chiusura della statale è individuato lungo la Val d’Intelvi percorrendo da Argegno le provinciali 13 e 14 fino a Porlezza e viceversa.