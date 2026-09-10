Sei anni fa la morte di don Roberto Malgesini, i momenti di preghiera previsti a Como e Sondrio

Sono trascorsi sei anni dalla morte di don Roberto Malgesini. Era la mattina del 15 settembre 2020 quando il sacerdote fu accoltellato a Como in piazza San Rocco mentre si preparava a iniziare il suo impegno quotidiano accanto alle persone più fragili. Un anniversario che quest’anno si colloca nel cammino avviato con l’apertura, lo scorso 6 giugno, nella chiesa di San Bartolomeo a Como, dell’inchiesta diocesana per la causa di beatificazione e canonizzazione. La diocesi ricorda il Servo di Dio con una serie di momenti pubblici.

Proprio la mattina del 15 settembre alle 7.15 in piazza San Rocco, è in programma la preghiera silenziosa davanti alla croce posta nel luogo in cui don Roberto fu colpito a morte. Alle 7.30, nella chiesa di San Rocco, seguirà la preghiera comunitaria e alle 8.00 la colazione insieme. La chiesa resterà aperta per la preghiera personale dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 21.00. Alle 20.30 sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di don Roberto; alle 21.15 la fiaccolata accompagnerà, nella preghiera, i partecipanti da San Rocco alla chiesa di San Bartolomeo.

Alle 20.30, del 15 settembre, il cardinale Oscar Cantoni presiederà la Santa Messa a Regoledo di Cosio (in provincia di Sondrio), paese d’origine di don Roberto. A Regoledo il ricordo del sacerdote si è trasformato in un cammino comunitario, che trova un momento significativo nella Messa della Carità, celebrata ogni 15 del mese. «La celebrazione – spiega il parroco don Romeo Scinetti – vuole richiamare ciò che la vita di don Roberto ci ha lasciato in eredità: l’attenzione agli altri come gesto quotidiano e come espressione concreta di fedeltà al Vangelo». La testimonianza di don Roberto «continua a essere riletta come un invito a rimanere nella carità, nella concretezza delle relazioni e nella cura degli altri».

In merito alla causa di beatificazione, presentata super oblatione vitae, il delegato vescovile, don Enzo Ravelli, informa che «l’iter sta procedendo nelle diverse tappe, sia per quanto riguarda la commissione storica sia le udienze dei testi».

In questi giorni viene, inoltre, diffusa l’immaginetta con la preghiera, scritta dal cardinale Oscar Cantoni, per accompagnare il cammino della causa.

IL TESTO DELLA PREGHIERA

Signore Gesù, che diffondi nella tua Chiesa segni di vita nuova attraverso quanti si lasciano guidare dal tuo santo Spirito:

fa’ che la nostra Comunità cristiana possa riconoscere genuini frutti di santità nella testimonianza mite e semplice del tuo servo, don Roberto Malgesini, che si è donato ai poveri, riconoscendo in essi la tua stessa carne.

Fa’ che anche noi imitiamo i suoi esempi per diventare quello a cui siamo chiamati, ossia gioiosi testimoni del tuo amore.

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Oscar Cardinal Cantoni, vescovo di Como