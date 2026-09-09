Bus gratis per i tifosi del Como. Rinnovata partnership tra Como 1907 e Asf Autolinee

Como 1907 e Asf Autolinee rinnovano, anche per questa stagione, la partnership dedicata alla mobilità sostenibile in occasione delle partite casalinghe della squadra lariana. L’iniziativa riparte da domani, giovedì, proprio in occasione di Como-Lipsia, gara che segna l’esordio del club lariano nella massima competizione europea per club, in programma alle 21 al Sinigaglia. Chi possiede un biglietto o un abbonamento potrà salire gratuitamente sui bus urbani nelle 2 ore precedenti il fischio d’inizio e nelle 2 ore successive al termine dell’incontro, semplicemente mostrando il titolo di accesso allo stadio. Per agevolare il deflusso dei tifosi al termine della partita, Asf Autolinee ha inoltre previsto corse straordinarie e alcune modifiche agli orari delle linee urbane che servono le zone attorno all’impianto. L’obiettivo, spiegano dal Comune e dalla società di trasporti, è quello di “accompagnare la città in una stagione che porta per la prima volta il calcio europeo a Como, favorendo l’uso del trasporto pubblico e riducendo il traffico nei giorni di partita”.