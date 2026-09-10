Statale Regina, è scattata la chiusura tra Argegno e Colonno per i lavori sulle reti paramassi

E’ scattata come da programma la chiusura della Statale Regina che oggi e domani ha in programma uno stop al traffico tra Argegno e Colonno per un intervento di pulizia delle reti paramassi. Questa mattina per quanto riguarda la viabilità non si stanno registrando particolari disagi. Del resto la popolazione è stata adeguatamente aggiornata.

I lavori previsti sono necessari per svuotare la rete paramassi tra i comuni di Argegno e Colonno, che si è riempita di sassi e detriti nei mesi scorsi, durante le ondate di maltempo e i violenti temporali che si sono abbattuti anche sulla Tremezzina. Anas ha programmato un intervento di pulizia.

La statale Regina è chiusa al traffico nel tratto compreso tra Argegno e Colonno dalle ore 9 alle ore 18. La chiusura la mattina è prevista dopo la fase clou del passaggio delle persone dirette al lavoro e la chiusura nel tardo pomeriggio è pensata per tutelare il rientro a casa dei residenti della zona. È prevista anche una finestra di riapertura della strada, tra le ore 12 e le ore 13, con circolazione regolata a senso unico alternato. E’ sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.

La polizia locale di Tremezzina sarà sempre presente per gestire la viabilità.

Il percorso alternativo negli orari di chiusura della statale è individuato lungo la Val d’Intelvi percorrendo da Argegno le provinciali 13 e 14 fino a Porlezza e viceversa.