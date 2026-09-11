Como, una passione lunga oltre 70 anni. Il racconto di un tifoso storico tra ieri e oggi

I successi del Como di Cesc Fabregas conquistano nuovi fan tra le nuove generazioni, ma la passione biancoblù ha radici antiche. Lo sa bene Gerardo Mandressi, tifoso lariano fin dagli anni Cinquanta, quando ancora bambino andava allo stadio con i genitori. Per lui la sfida di ieri ha avuto un sapore speciale, vissuta dalla tribuna della presidenza. Un posto riservato dal presidente Suwarso e dalla dirigenza alla vecchia guardia del tifo lariano. Tra aneddoti e ricordi, ci ha raccontato la sua esperienza di tifoso.